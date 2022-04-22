بكين: واشنطن فشلت في تقديم تفسير مقنع لأنشطتها البيولوجية العسكرية

بكين-سانا

جددت الصين دعوة الولايات المتحدة إلى تقديم توضيح شامل ومفصل عن أنشطتها العسكرية البيولوجية في أوكرانيا وإنهاء موقفها الانفرادي المعارض لإنشاء آلية متعددة الأطراف للتحقق من الأسلحة البيولوجية.

وتعليقاً على تأكيد روسيا اكتشاف وثائق معينة ومعلومات حول الخطة البيولوجية العسكرية التي نفذتها وزارة الدفاع الأمريكية في أوكرانيا قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو ليجيان في مؤتمره الصحفي اليوم إن “الولايات المتحدة فشلت حتى الآن في تقديم تفسير مقنع لأنشطتها البيولوجية العسكرية” مضيفاً إن هناك غموضا بل وتناقضات في البيانات الأمريكية حتى الآن الأمر الذي يزيد من تفاقم مخاوف المجتمع الدولي.

وتساءل ليجيان: “كم عدد مرافق التعاون الحيوي الأمريكية الموجودة حول العالم وكم عدد العينات البيولوجية التي أخذتها الولايات المتحدة بموجب الاتفاقية المبرمة بين الولايات المتحدة وأوكرانيا وما الغرض من استخدامها وما هي المعلومات الحساسة التي لا تمتلكها أوكرانيا وهل أجرت الولايات المتحدة أي بحث خطير خارج أراضيها رغم أنها ممنوعة داخلها”.

وأكد ليجيان أن الولايات المتحدة وقفت وحدها في معارضة إنشاء آلية متعددة الأطراف للتحقق من اتفاقية الأسلحة البيولوجية مشدداً على أن تكون الولايات المتحدة مثالاً وليس استثناء.

ودعا المتحدث الصيني الجانب الأمريكي إلى تقديم توضيح شامل ومفصل لأنشطته البيولوجية العسكرية والتوقف بمفرده عن معارضة إنشاء آلية تحقق متعددة الأطراف.

وكان مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلى نيبينزيا أشار مؤخراً إلى أن الولايات المتحدة ترفض السماح بالتحقيق الدولي في المعامل البيولوجية التي تشرف عليها في جميع أنحاء العالم بما في ذلك أوكرانيا ما يعني أن لديها ما تخفيه.

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