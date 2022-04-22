SCS-NET
الشريط الأخباري

روسيا: اتصالات عدة جرت اليوم بين رئيسي الوفدين الروسي والأوكراني

2022-04-22

موسكو-سانا

أعلن مصدر في الوفد الروسي المفاوض مع الجانب الأوكراني إجراء اتصالات بين رئيسي الوفدين اليوم.

وقال المصدر للصحفيين في موسكو “جرت عدة اتصالات مطولة اليوم بين رئيسي وفدي المفاوضات الروسي والأوكراني” من دون أن يوضح نتائج هذه الاتصالات.

وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أعلن في وقت سابق اليوم أن المفاوضات مع الجانب الأوكراني تسير ببطء وهو يقدم يومياً تصريحات متناقضة.

بدوره أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف أمس الأول أن روسيا سلمت أوكرانيا مسودة وثيقة تتضمن صيغة واضحة للتوصل لاتفاق وننتظر الإجابة عنها.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency

انظر ايضاً

جولة مفاوضات روسية أوكرانية جديدة الأسبوع الجاري

موسكو-كييف-سانا اتفقت روسيا وأوكرانيا على عقد جولة جديدة من المفاوضات يومي الثلاثاء والأربعاء القادمين.

Powered by sana | Designed by team to develop the softwarethemetf
© Copyright 2022, All Rights Reserved