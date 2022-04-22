روسيا: اتصالات عدة جرت اليوم بين رئيسي الوفدين الروسي والأوكراني

موسكو-سانا

أعلن مصدر في الوفد الروسي المفاوض مع الجانب الأوكراني إجراء اتصالات بين رئيسي الوفدين اليوم.

وقال المصدر للصحفيين في موسكو “جرت عدة اتصالات مطولة اليوم بين رئيسي وفدي المفاوضات الروسي والأوكراني” من دون أن يوضح نتائج هذه الاتصالات.

وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أعلن في وقت سابق اليوم أن المفاوضات مع الجانب الأوكراني تسير ببطء وهو يقدم يومياً تصريحات متناقضة.

بدوره أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف أمس الأول أن روسيا سلمت أوكرانيا مسودة وثيقة تتضمن صيغة واضحة للتوصل لاتفاق وننتظر الإجابة عنها.

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