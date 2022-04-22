القوات العراقية تقبض على خمسة إرهابيين في بغداد والأنبار

بغداد-سانا

ألقت القوات العراقية القبض على خمسة إرهابيين في محافظتي بغداد والأنبار.

وذكرت خلية الإعلام الأمني العراقية في بيان اليوم أن الاستخبارات تمكنت بعمليات نوعية واستباقية منفصلة من إلقاء القبض على إرهابيين اثنين في بغداد مطلوبين لانتمائهما إلى تنظيم “داعش” الإرهابي وثلاثة إرهابيين آخرين في القائم والفلوجة بمحافظة الأنبار.

وأشار البيان إلى أن مفارز الاستخبارات العسكرية في الفرقة الخامسة عشرة تمكنت أيضاً من إحباط مخطط إرهابي لاستهداف إحدى النقاط الأمنية في قرية تفاحة من قبل إرهابيين اثنين يستقلان دراجة نارية.

وكانت القوات العراقية ألقت القبض أمس على إرهابيين اثنين بعمليتين منفصلتين في محافظتي نينوى والأنبار.

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