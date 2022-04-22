الخارجية الفلسطينية تدعو المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته

القدس-سانا

جددت وزارة الخارجية الفلسطينية إدانتها اقتحام قوات الاحتلال المسجد الأقصى المبارك لليوم الثامن على التوالي واعتداءها على المصلين والمعتكفين فيه.

ودعت الخارجية في بيان نقلته وكالة وفا الفلسطينية المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته وتنفيذ قراراته ذات الصلة ومحاسبة مسؤولي الاحتلال ضد جرائمهم وعدوانهم على الفلسطينيين ومقدساتهم في القدس ولا سيما ضد المسجد الأقصى المبارك وكنسية القيامة مشيرة إلى أن تصريحات الاحتلال تؤكد مخططاته التهويدية للمدينة المقدسة.

وأصيب عشرات الفلسطينيين جراء اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي المسجد الأقصى للمرة الثانية اليوم واعتدائها على المصلين والمرابطين فيه.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency