عرض مونودرامي في مسرح ثقافي بانياس عن الحرب التي أودت بأحلام الشباب

طرطوس-سانا

استضافت خشبة مسرح المركز الثقافي في بانياس عرضاً مسرحياً مونودرامياً تحت عنوان “برواز” تقوم فكرته على اسقاط ما يدور من انعكاسات للحرب على أحلام شاب أربعيني وطموحاته.

وفي تصريح لمراسل سانا بينت كاتبة العمل لميس بلال أنها استوحت النص من صميم الحرب وتدور فكرته حول شاب نشأ في عائلة بسيطة وتعلق بالفن والرقص ولكن الحرب حطمت أحلامه وقصة حبه لفتاة أودت بها الظروف بعيداً عنه لتنتهي المسرحية بشعاع أمل يوحي بأهمية الاستمرار والمحاولات ضد اليأس والموت فهناك دائماً فرصة مختبئة في مكان ما.

بدوره أوضح الممثل المسرحي الشاب ومخرج العمل محمد إبراهيم أن النص يدور حول شاب فقد جميع المقربين منه جراء الحرب ويعيش قصة حزينة وذكريات مؤلمة فظل أسير ذكرياته وشخصيته المركبة مبيناً ان العرض احتوى تقنية الاستدعاء التي تقوم على استدعاء شخصية الفتاة التي أحبها من قبله على خشبة المسرح ويقوم بتجسيد شخصيتها.

ولفت ابراهيم إلى أن العمل تخلله رقصات تعبيرية لعدة مشاهد متقطعة لكسر نمطه المونودرامي منوهاً بأن العمل يوجه فكرة الحب لبعضنا وأن حياتنا ما هي إلا “برواز” تحصرنا بداخله منذ الولادة إلى الموت.

ذوالفقار أبوغبرا

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