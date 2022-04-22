شولتس: ألمانيا تسعى لتفادي مواجهة مباشرة بين الناتو وروسيا

برلين-سانا

أعلن المستشار الألماني أولاف شولتس أن بلاده تسعى لتفادي مواجهة مباشرة بين حلف الناتو وروسيا بسبب أوكرانيا مشدداً على أن الأولوية هي لمنع نشوب حرب عالمية ثالثة.

وقال شولتس في مقابلة مع مجلة دير شبيغل اليوم: إن فرض منطقة حظر طيران فوق أوكرانيا كان سيجعل الناتو طرفاً في الحرب وأنا قلت منذ فترة طويلة إنه يجب علينا بذل كل ما في وسعنا لتجنب مواجهة عسكرية مباشرة بين الناتو ودولة مسلحة جيداً مثل روسيا التي لديها أسلحة نووية أيضاً.

وأضاف شولتس: أفعل كل ما في وسعي لمنع تصعيد يؤدي إلى حرب عالمية ثالثة ويجب ألا تكون هناك حرب نووية.

وكان الجيش الألماني أعرب في وقت سابق عن معارضته تزويد أوكرانيا بأسلحة ألمانية ثقيلة مؤكداً حاجته إليها.

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