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بالصور.. أبرز الأحداث في أسبوع

رئيس مجلس الوزراء يفتتح جسراً مؤقتاً يربط بين ضفتي الفرات بدير الزور 20-4-2022

2022-04-22

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بالصور.. أبرز الأحداث في أسبوع

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