معهد بولندي: سياسة عزل روسيا تؤثر سلباً على سكان البلدان النامية

وارسو-سانا

أكد المعهد البولندي للعلاقات الدولية أن سياسة العزل وفرض العقوبات التي تنتهجها دول الغرب حيال روسيا لها أهداف سياسية ولا تراعي التأثير السلبي لذلك على سكان الدول النامية.

وذكر المعهد في تقرير نقله موقع قناة RT الروسية: إن الدول الغربية التي تسعى لعزل روسيا دولياً يجب ألا تعطي الانطباع بأنها تريد تحقيق أهدافها السياسية على حساب سكان الدول النامية.

وذكر التقرير أن تقييد الصادرات من المنتجات الزراعية من روسيا وأوكرانيا وكذلك زيادة تكلفة موارد الطاقة والأسمدة أدى إلى ارتفاع أسعار الغذاء العالمية.

وأضاف التقرير: تعتبر روسيا مورداً أكثر أهمية للمنتجات الزراعية الأساسية بالنسبة لمعظم البلدان فضلاً عن كونها أكبر منتج ومصدر للأسمدة الكيماوية في العالم وأن الضعف المتزايد في وصول البلدان النامية إليها سيؤدي إلى تراجع الإنتاج الزراعي في الأشهر المقبلة بل وربما لسنوات.

ودعا معدو التقرير أعضاء منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بما في ذلك الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة إلى النظر في خيار تقليص القيود المفروضة على روسيا.

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