الجيش الروسي يحدد هدف المرحلة الثانية من عمليته في أوكرانيا

موسكو-سانا

أكد الجيش الروسي أن هدف المرحلة الثانية من العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا إحكام السيطرة التامة على منطقة دونباس وجنوب أوكرانيا لإنشاء ممر بري إلى القرم والتأثير على المنشآت الاقتصادية الأوكرانية ذات الأهمية الحيوية.

ونقلت وكالة تاس عن نائب قائد قوات المنطقة العسكرية الوسطى في الجيش الروسي روستام مينيكايف قوله اليوم خلال اجتماع سنوي لاتحاد الشركات المعنية بصناعة الدفاع في مقاطعة سفيردلوفسك: “السيطرة على جنوب أوكرانيا تمنح روسيا ممراً إضافياً إلى منطقة بريدنيستروفيه”.

ولفت مينيكايف إلى أنه تم رصد حالات اضطهاد للسكان الناطقين باللغة الروسية في بريدنيستروفيه مضيفاً: “نخوض الآن حرباً ضد العالم بأكمله كما كان إبان الحرب الوطنية العظمى عندما كانت أوروبا والعالم بأكمله ضدنا والآن نرى الأمر نفسه”.

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