مبابي يطلب 100 مليون يورو إضافية للانتقال إلى ريال مدريد

مدريد-سانا

فجر تقرير إسباني مفاجأة من العيار الثقيل حول المفاوضات بين ريال مدريد الإسباني وكيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان الفرنسي للانتقال إلى النادي الملكي.

ووفق وسائل إعلام إسبانية فان مبابي طلب من إدارة ريال مدريد 100 مليون يورو إضافية على الاتفاق السابق بينهما مشيرة إلى أن مجلس ادارة الميرينغي رفض الطلب.

وأفاد التقرير الإسباني بأن هذه الخطوة تزيد من فرص استمرار مبابي مع سان جيرمان وتجديد عقده وعدم الانضمام لصفوف ريال مدريد.

وينتهي عقد مبابي مع سان جيرمان نهاية الموسم الحالي وارتبط اسمه بقوة بالرحيل إلى النادي الإسباني.

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