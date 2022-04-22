موسكو: منفتحون على الحوار والاحترام المتبادل مع واشنطن

موسكو-سانا

أكد نائب مدير إدارة أمريكا الشمالية بوزارة الخارجية الروسية سيرغي كوشيليف انفتاح موسكو للحوار النزيه والاحترام المتبادل مع واشنطن، مبيناً أنه يتم الحفاظ على قنوات الاتصال حتى في الظروف الحالية.

ونقلت وكالة نوفوستي عن كوشيليف قوله اليوم خلال طاولة مستديرة نظمتها الأكاديمية الدبلوماسية بالوزارة حول موضوع أزمة العلاقات الروسية الأمريكية إن “ما يحدث في أوكرانيا كان في كثير من النواحي نتيجة تجاهل الولايات المتحدة والناتو لمخاوف موسكو ومطالبتها بتوفير ضمانات أمنية ملزمة قانونا”.

وأضاف “نحن منفتحون على حوار صادق ومحترم بشكل متبادل إلى الحد الذي تكون فيه الولايات المتحدة مستعدة لذلك”، وتابع “نحن نعتقد أن أي حالات نزاع تنتهي بالمفاوضات وليس لدينا أي وسيلة أخرى للتأثير لتعزيز سياستنا باستثناء الدفاع عن مواقفنا على طاولة المفاوضات ووضع وثائق ملزمة قانونا”.

ولفت كوشيليف إلى أن موسكو وواشنطن لديهما تجربة تاريخية من الاتصالات في ظروف المواجهة والتي نجحت خلال الحرب الباردة.