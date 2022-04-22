الذهب ينخفض مع زيادة العائد على سندات الخزانة

لندن-سانا

انخفضت أسعار الذهب اليوم بفعل ضغوط زيادة العائد على سندات الخزانة الأمريكية لتتجه صوب أول انخفاض أسبوعي منذ ثلاثة أسابيع.

وذكرت رويترز أن الذهب انخفض في المعاملات الفورية 1ر0 بالمئة إلى 01ر1950 دولاراً للأوقية وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 2ر0 بالمئة إلى 1952 دولارا للأوقية.

وتراجع الذهب بنحو 3ر1 بالمئة خلال الأسبوع.

وواصل العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشرة أعوام الزيادة مع تصريحات متشددة من مسؤولي مجلس الاحتياطي الاتحادي بخصوص أسعار الفائدة وهو ما يعزز التوقعات بأن المجلس سيرفع أسعار الفائدة على نحو سريع وكبير في إطار التصدي لزيادة التضخم.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى انخفضت الفضة 3ر0 بالمئة إلى 56ر24 دولاراً للأوقية وتراجع البلاتين 2ر0 بالمئة الى 56ر966 دولاراً للأوقية وارتفع البلاديوم 1ر0 بالمئة إلى 81ر2423 دولاراً للأوقية.

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