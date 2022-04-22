استشهاد فلسطيني في جنين جراء اعتداءات قوات الاحتلال

القدس المحتلة-سانا

استشهد فلسطيني فجر اليوم متأثراً بإصابته برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في جنين بالضفة الغربية.

ونقلت وكالة وفا عن مصادر طبية فلسطينية قولها إن الشاب لطفى ابراهيم لبدي 20 عاماً من بلدة اليامون استشهد متأثراً بجروحه التي أصيب بها قبل أيام برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحامها البلدة.

إلى ذلك اعتقلت قوات الاحتلال فجر اليوم ثلاثة أشقاء في مدينة جنين بعد مداهمة منزلهم وتفجير أبوابه الخارجية.

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت بلدة اليامون جنوب غرب مدينة جنين يوم الاثنين الماضي وسط إطلاق رصاص كثيف باتجاه الفلسطينيين ما أدى إلى إصابة عدد منهم بينهم اثنان بجروح خطيرة.

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