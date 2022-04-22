خروقات جديدة لقوى النظام السعودي في الحديدة اليمنية

صنعاء-سانا

واصلت قوات النظام السعودي خروقاتها لاتفاق وقف إطلاق النار في محافظة الحديدة اليمنية وارتكبت 58 خرقاً جديداً خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وقال مصدر بغرفة العمليات لوكالة الأنباء اليمنية “سبأ” إن الخروقات شملت تحليق طائرات تجسسية في أجواء الجبلية وحيس وغارة على حيس مشيراً إلى رصد ثمانية خروقات بقصف مدفعي و34 خرقاً بالأعيرة النارية المختلفة.

ورغم توقيع اتفاق لوقف إطلاق النار في محافظة الحديدة اليمنية عام 2018 إلا أن قوى النظام السعودي ومرتزقته يواصلون بشكل مستمر انتهاك هذا الاتفاق.

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