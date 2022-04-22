الحرارة لارتفاع وأجواء ربيعية حارة نسبياً

دمشق-سانا

توالي درجات الحرارة ارتفاعها لتصبح أعلى من معدلاتها بنحو 3 إلى 6 درجات مئوية نتيجة تأثر البلاد بامتداد مرتفع جوي ضعيف في طبقات الجو كافة.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها الصباحية أن يكون الجو ربيعياً حاراً نسبياً صحوا بشكل عام مع ظهور بعض السحب المتفرقة وتكون الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية بين الخفيفة والمعتدلة تنشط ليلاً على المرتفعات الساحلية والجنوبية والبحر خفيف ارتفاع الموج.

غداً… تستمر درجات الحرارة بالارتفاع وتصبح أعلى من معدلاتها بنحو 6 إلى 10 درجات مئوية ويكون الجو حاراً وسديمياً مغبراً وخاصة في المناطق الجنوبية والشرقية والبادية وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة مع هبات نشطة تثير الغبار في المناطق الداخلية والبحر خفيف ارتفاع الموج.

درجات الحرارة المتوقعة لأيام….

الجمعة السبت الاحد دمشق 28 / 15 31 / 17 28 / 15 القنيطرة 24 / 12 28 / 13 25 / 11 درعا 29 / 17 32 / 15 28 / 15 السويداء 27 / 18 30 / 16 27 / 15 حمص 27 / 11 30 / 14 30 / 12 حماة 28 / 12 32 / 17 32 / 13 الحسكة 31 / 16 33 / 17 34 / 19 اللاذقية 23 / 16 28 / 18 23 / 16 طرطوس 24 / 14 29 / 18 24 / 16 حلب 27 / 13 31 / 15 33/ 14 ادلب 27 / 14 30 / 16 32 / 16 دير الزور 32 / 15 35 / 20 35 / 18 الرقة 31 / 14 34 / 17 34 / 17

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