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البرلمان البريطاني يأمر بإجراء تحقيق مع جونسون بتهمة الكذب

2022-04-21

لندن-سانا

أمر مجلس العموم البريطاني بإجراء تحقيق برلماني مع رئيس الوزراء بوريس جونسون بتهمة الكذب في خرقه قيود مكافحة فيروس كورونا وحضور تجمعات غير قانونية أثناء الجائحة.

ونقلت وكالة اسوشييتد برس عن رئيس حزب العمال المعارض كير ستارمر قوله إن “الحزب دفع بهذا الاجراء وكان وراء تحريكه في المجلس” مضيفا إن “السبب الرئيسي لهذه الخطوة دعم مبدأ الصدق والنزاهة وقول الحقيقة والذي أثبت جونسون أنه مخالف له”.

وتعني الخطوة التي تمت الموافقة عليها دون تصويت رسمي في مجلس العموم أن لجنة الامتيازات البرلمانية ستحقق فيما إذا كان جونسون قد ضلل البرلمان عن عمد وهي جريمة تستوجب الاستقالة إذا ثبتت.

ويضاعف التحقيق الضغطوط على رئيس الوزراء المحافظ الذي عاقبته الشرطة الأسبوع الماضي بغرامة مالية لحضوره حفلا في مكتبه اثناء الجائحة في حزيران عام 2020.

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