بمشاركة أكثر من 50 شركة.. مهرجان صنع في سورية (أهلا بالعيد) في كفر بطنا بالغوطة

ريف دمشق-سانا

انطلقت مساء اليوم فعاليات مهرجان صنع في سورية “أهلا بالعيد” في دورته 137 بمشاركة أكثر من 50 شركة صناعية وطنية الذي تقيمه محافظة ريف دمشق بالتعاون مع غرفة صناعة دمشق وريفها وغرفة تجارة ريف دمشق بمدينة كفر بطنا بالغوطة الشرقية في صالة قصر السلطان بمدخل المدينة.

ويضم المهرجان الذي يستمر لغاية الـ 26 من شهر رمضان المبارك مجموعة متنوعة من المنتجات الغذائية والمشروبات والحلويات إضافة إلى الألبسة والأحذية الرجالية والنسائية والولادية ومنتجات كيميائية كالمنظفات بمختلف أشكالها واستخداماتها.

وفي تصريح للإعلاميين أكد محافظ ريف دمشق المهندس معتز أبو النصر جمران أن هذا المهرجان الذي يأتي قبيل عيد الفطر السعيد هو دعم لأهالي منطقة الغوطة الشرقية من ناحية تأمين الكثير من مستلزمات المعيشية الأساسية لهم من خلال عرضها في مكان واحد ما يوفر عليهم عناء شرائها من عدة أماكن كما أنه يشكل من خلال الاقبال الكبير الذي شهده اليوم الأول رسالة مفادها أن سورية وشعبها المحب للحياة قادر على الإنتاج والعطاء وأقوى من الحصار الاقتصادي الجائر المفروض عليه.

بدوره رئيس غرفة تجارة ريف دمشق أسامة مصطفى أوضح أنه تم الإشراف على وضع ومراقبة الأسعار وأن المهرجان فرصة لعرض وتسويق المنتجات الوطنية وبيعها للمواطن بأسعار مخفضة عن السوق المحلية .

عضو مجلس إدارة غرفة صناعة دمشق وريفها ورئيس اللجنة المنظمة لمهرجان صنع في سورية طلال قلعه جي أشار إلى أن هناك اهتماما كبيرا بمنطقة الغوطة الشرقية التي تعافت من الإرهاب وعادت الحياة إليها من جديد وأن المهرجان الذي يقام بالتزامن مع مهرجان رمضان الخير في مدينة المعارض القديمة بدمشق يأتي لتلبية احتياجات ومستلزمات العائلات في المنطقة خلال رمضان الأمر الذي يخفف عنهم أعباء التنقل للحصول على حاجياتهم.

من جانبه أشار عضو غرفة تجارة ريف دمشق لؤي صاري إلى الجهد الكبير المبذول والدعم المقدم من قبل المحافظة والغرفتين لإيصال السلع بأقل التكاليف للمستهلكين قبيل العيد مؤكدا ضرورة دعم الأرياف من خلال إقامة العديد من المهرجانات لإيصال السلع للمواطنين بحسومات تتراوح بين 20 و25 بالمئة عن السوق.

أحمد سليمان ولؤي حسامو