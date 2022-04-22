أمسية من الموسيقا الكلاسيكية العالمية لفرقة موسيقا الحجرة في ثقافي السويداء

السويداء-سانا

أحيت فرقة موسيقى الحجرة التابعة لمعهد فريد الأطرش بقيادة الفنان سمير نور الدين أمسية موسيقية على مسرح قصر الثقافة في مدينة السويداء.

وتضمنت الأمسية معزوفات من الموسيقا الكلاسيكية العالمية من بينها مقطوعات لعدد من كبار المؤلفين والفنانين العالميين كموتزارت ودوستويفسكي بالإضافة إلى معزوفات فردية على الآلات الشرقية والغربية أداها مجموعة من الشباب الموهوبين.

وأوضح مدير الفرقة الفنان سمير نور الدين أن هذه الأمسية تضاف إلى الحفلات التي قدمتها الفرقة خلال الفترة الماضية وهي تسهم في تسليط الضوء على مواهب وإبداعات الشباب العازفين من أعضاء الفرقة.

بدوره أشار مدير معهد فريد الأطرش الفنان معين نفاع إلى أهمية نشر الموسيقا الكلاسيكية التي تعد لغة عالمية وإرثاً ثقافياً وحضارياً لافتاً إلى أن الأمسية كانت مميزة بما انتقته من عيون الكلاسيك العالمي.

الجدير ذكره أن فرقة موسيقا الحجرة أسسها الفنان سمير نور الدين في معهد فريد الأطرش التابع لوزارة الثقافة والذي افتتح عام 2009 وبدأ التدريب فيه في الرابع عشر من شهر شباط لعام 2010 و يهدف لاكتشاف المواهب والإبداعات في مجال الغناء والموسيقا والعزف على الآلات والمسرح بغية صقلها وتبنيها ووضعها على الطريق الصحيح.

سهيل حاطوم