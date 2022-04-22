موسيقا تراثية وعروض هادفة في ثالث أيام مهرجان المسرح المدرسي السابع

اللاذقية-سانا

احتضنت خشبة دار الأسد للثقافة في اللاذقية فعاليات اليوم الثالث من مهرجان المسرح المدرسي السابع التي ضمت عروضاً فنية وموسيقية ومسرحية وفنوناً شعبية راقصة.

وقدمت فرقة الطلاب التابعة لصالة سليمان العجي المكونة من 15 طالباً وطالبة بإشراف المدرب نصري بغدود اغاني ومقطوعات موسيقية منها “ذكرياتي” لمحمد قصبجي و”يا محلا الفسحة ياعيني” من التراث و”غنيلي شوي” لزكريا محمد بالإضافة إلى عزف مقطوعة سماعي كورد وأعمال ارتجالية على آلات الكمان والتشيللو والقانون والعود بإشراف وقيادة المدرب النميري محمد.

وفي تصريحات لمراسلة سانا عبر المدربان بغدود والنميري عن سعادتهما بالمشاركة بالمهرجان والإحساس الجميل بالتفاعل مع الطلاب لافتين إلى أهمية تغذية الموسيقا في حياة الأطفال.

كما تضمنت فعاليات اليوم عرضاً مسرحياً بعنوان حكايا من إخراج فاطمة أبو عقل والنص للكاتب عماد ياسين ومن تدريب واشراف مدين مقصود حيث تحدث عن أهمية الغذاء الصحي ضمن قالب تربوي هادف لإيصال الأفكار للأطفال بطريقة سلسلة واسلوب كوميدي وفقاً للمخرجة أبوعقل.

وتحدث المشرف على العمل المسرحي مدين مقصود الذي قام بتصميم الملابس والإكسسوارات والأقنعة ودمى العرائس عن خطة مسرحة المناهج التي تنفذها وزارة التربية بهدف إكساب التلاميذ المعارف والمهارات والمفاهيم والقيم بصورة محببة ومشوقة مبيناً أن عرض حكايا قدم على صورة حوار بألسنة الحيوانات بهدف دعوة الطلاب لمواجهة حالات نفسية سلبية كالخوف والقلق وتعزيز لديهم الثقة بالنفس.

وجاءت مشاركة مروان دريباتي مدرب كورال مسرح مدرسي وحدة حمزة صقر مع فرقة أطفال بفئات عمرية صغيرة مؤلفة من 24 طفلاً وطفلة قدموا مجموعة أغان بلغات عربية وأجنبية مثل هيا نغني لحن الحياة ويا أطفال العالم وسان شاين.

وذكر دريباتي أن الهدف من العمل هو توجيه طاقات الأطفال وإبداعاتهم الغنائية ضمن ورشة عمل لتحقيق الانسجام وخلق بيئة لطيفة وحاضنة لأنشطتهم وطاقاتهم.

كما شاركت صبا عباس مدربة فنون شعبية بلوحة شعبية راقصة على انغام شفتك يا جفلة وسط تفاعل الحضور.

بدوره أكد ياسر دريباتي مخرج مسرحي أهمية المسرح المدرسي ودوره في تربية الجيل الجديد على مستوى الذائقة الفنية والمنهاج المدرسي داعياً لتحويل المسرح من طقس موسمي إلى حاجة يومية للطلاب والمدرسين.

وفي نهاية فعاليات اليوم الثالث تم تكريم كنانة دقنوش رئيسة قسم الموسيقا بدائرة المسرح المدرسي بعد مسيرة عطاء طويلة كما تم تكريم الطلاب المشاركين بالعروض.

غفار ديب