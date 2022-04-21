فوتشيتش: أغلبية الصرب يعارضون العقوبات الغربية على روسيا

بلغراد-سانا

أكد الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش ان أكثر من ثلاثة أرباع الشعب الصربي يعارضون العقوبات الغربية المفروضة على روسيا.

ونقلت وكالة تاس عن فوتشيتش قوله في مؤتمر صحفي اليوم إن “الشعب الصربي يسمع بشكل متكرر تصريحات صادرة عن الاتحاد الأوروبي هدفها الضغط على بلغراد فيما يتعلق بموقفها الرافض للعقوبات على روسيا” مضيفا: إن “استطلاعات الرأي أظهرت أن 76 بالمئة من الصرب يرفضون هذه العقوبات وهذا يوضح لنا سبب تدني شعبية الاتحاد الأوروبي في بلادنا”.

ولفت الرئيس الصربي إلى أن بلاده ملتزمة بمكانها ضمن مسار الاتحاد الأوروبي ولكنها في الوقت نفسه متمسكة بسيادتها وفي اتخاذ قراراتها بنفسها.

وكان فوتشيتش أكد في تصريحات سابقة أن صربيا لن ترضخ للمطالب الغربية بفرض عقوبات على روسيا.