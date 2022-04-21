موسكو: لندن غير مهتمة بمصير عسكرييها المأسورين في دونباس

لندن-سانا

كشف السفير الروسي لدى بريطانيا أندري كيلين أن لندن لا تعير أي اهتمام لمصير الجنود البريطانيين المأسورين في دونباس جنوب شرق أوكرانيا.

ونقلت وكالة سبوتنيك عن كيلين قوله اليوم إن “السلطات البريطانية لم تتقدم بطلب إلى البعثة الدبلوماسية الروسية لاستبدال الأسرى البريطانيين بالسياسي الأوكراني فيكتور ميدفيدتشوك” مضيفاً “يبدو أن مصير العسكريين البريطانيين لا يهمهم كثيراً”.

وكانت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا حملت اليوم لندن المسؤولية عن التخلي عن رعاياها الذين أصبحوا ضحية الدعاية البريطانية وتوجهوا الى أوكرانيا لقتل الناس وعدم الاهتمام إطلاقاً بمصير البريطانيين الذين وجدوا أنفسهم في محنة.

وأسرت القوات الروسية مؤخراً بريطانيين اثنين في ماريوبول خلال مشاركتهما في الأعمال العدائية كمرتزقة إلى جانب القوات المسلحة الأوكرانية.

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