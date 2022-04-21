الدفاع الروسية:تدمير64 منشأة عسكرية أوكرانية خلال الساعات الماضية

موسكو-سانا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن الجيش وجه هجمات بصواريخ عالية الدقة إلى 14 موقعاً للقوات الأوكرانية في منطقتي تشيركاسكو وألكساندروفاكا وقام بتحييد 120 متطرفاً.

ونقل موقع روسيا اليوم عن المتحدث باسم الوزارة اللواء إيغور كوناشينكوف قوله في إحاطة إعلامية مساء اليوم “نتيجة الضربات التي وقعت في منطقة بوباسنيا تمت إصابة مركز قيادة ومستودعين للذخيرة ومخزنين للأسلحة والذخيرة وكذلك مناطق تمركز القوى العاملة والمعدات العسكرية الأوكرانية ومعقلين للقوميين المتطرفين” لافتاً إلى أنه إضافة إلى ذلك تم تدمير مستودعات الذخيرة في مستوطنتي شنوركي وسلافيانسك وأكثر من 30 سيارة ومركبة مدرعة.

وأضاف “دمرت الطائرات الروسية 64 منشأة عسكرية أوكرانية في يوم واحد من بينها 17 موقعاً لتمركز المعدات العسكرية الأوكرانية” مشيراً إلى أن طائرات العمليات التكتيكية للقوات الفضائية الروسية أصابت الأهداف في منطقتي كراسني ليمان ودروبيشيفو بالإضافة إلى مستودعين للصواريخ والمدفعية بالقرب من مدينة زابوروجيا.

وأوضح كوناشينكوف أنه منذ بداية العملية العسكرية الخاصة تم تدمير 140 مقاتلة أوكرانية و106 مروحيات و512 مسيرة وتدمير 254 نظام دفاع جوي بالإضافة إلى 2422 دبابة.

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