روسيا:شحنات أسلحة الناتو إلى أوكرانيا ستمثل هدفاً مشروعاً لقواتنا

موسكو-سانا

جددت روسيا تحذيرها الغرب من استهداف قوافل الأسلحة التي تصل من الولايات المتحدة وغيرها من دول الناتو إلى أوكرانيا.

ونقلت وكالة نوفوستي عن نائب رئيس دائرة أمريكا الشمالية في الخارجية الروسية سيرغي كوشيليف قوله: “نؤكد للأمريكيين بصراحة أنه من حق القوات الروسية اعتبار شحنات الأسلحة من الولايات المتحدة والناتو على الأراضي الأوكرانية أهدافاً عسكرية مشروعة لجيشنا”.

وأعرب كوشيليف عن قلق موسكو إزاء تصريحات مسؤولين أمريكيين عن نية الولايات المتحدة الاستمرار في إمداد حكومة كييف بالأسلحة والمعدات العسكرية بشكل مكثف.

وجاء هذا التحذير على خلفية إعلان الرئيس الأمريكي جو بايدن عن تخصيص حزمة مساعدات عسكرية جديدة بقيمة 800 مليون دولار لكييف.