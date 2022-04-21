الصين: الأزمة الأوكرانية أظهرت إفلاس سياسة العقوبات الأمريكية

بكين-سانا

أكدت الصين أن الوضع الحالي فيما يتعلق بأوكرانيا كشف إفلاس سياسة العقوبات الأمريكية وغيرها من الإجراءات التقييدية المتخذة ضد روسيا.

ونقلت وكالة تاس عن المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ وين بين قوله في إيجاز صحفي اليوم إن الولايات المتحدة توسع العقوبات ضد روسيا من جانب وتعقد في الوقت نفسه صفقات مع دول أخرى كانت قد فرضت عليها عقوبات في وقت سابق وهذا خير دليل على إفلاس أسلوب العقوبات.

وتابع وانغ أن واشنطن تحث كذلك الدول الأوروبية بأسلوب متعجرف على فرض حظر على النفط والغاز الروسي في حين تواصل هي شراء موارد الطاقة الروسية دون أي قيود.

وكان الرئيس الصيني شي جين بينغ جدد في كلمة عبر الفيديو خلال افتتاح المؤتمر السنوي لمنتدى بواو الآسيوي 2022 أمس رفض بلاده العقوبات أحادية الجانب أو اتباع معايير مزدوجة في تسوية القضايا الدولية.