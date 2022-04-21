روسيا توسع قائمة عقوباتها لتشمل مسؤولين أمريكيين كنديين

موسكو-سانا

أعلنت روسيا اليوم توسيع قائمة العقوبات المفروضة على شخصيات غربية لتشمل عشرات من المسؤولين والشخصيات الأمريكية والكندية.

ونقل موقع روسيا اليوم عن وزارة الخارجية الروسية قولها في بيان اليوم أن العقوبات شملت نحو 30 مواطناً أمريكياً بينهم نائبة رئيس الولايات المتحدة كامالا هاريس ورئيس شركة ميتا مارك زوكربيرغ وعدد من كبار القيادات ورجال الأعمال والخبراء والصحفيين ممن يخدمون الأجندة المعادية لروسيا بالإضافة إلى أزواج وزوجات عدد من المسؤولين الكبار.

وأشار البيان إلى أن هذه الخطوة تأتي “رداً على العقوبات الأمريكية التي تتوسع باستمرار وتفرضها إدارة الرئيس جو بايدن على عدد متزايد من المواطنين الروس” موضحاً أن الإجراء الجديد الذي اتخذته موسكو يقضي بمنع هؤلاء الأمريكيين من دخول الأراضي الروسية لفترة غير محددة.

وفي سياق متصل أعلنت الخارجية الروسية منع 61 كندياً بينهم مسؤولون وصحفيون من دخول أراضيها رداً على العقوبات التي فرضتها أوتاوا على موسكو بسبب العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس.

وقالت الخارجية الروسية إن الأشخاص الممنوعين من دخول روسيا إلى أجل غير مسمى “متورطون بشكل مباشر في تطوير وإسناد وتنفيذ التوجه المناهض لروسيا الذي يسلكه النظام الحاكم في كندا”.