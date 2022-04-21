المصدر: سورية تؤكد ارتياحها لتصدي الاتحاد الروسي لمثل هذه الاستفزازات مع الأخذ بالاعتبار أن سورية كانت وما زالت تعاني من أحداث مشابهة قامت بها عدة تنظيمات إرهابية وعلى رأسهم (جماعة الخوذ البيضاء) الإرهابية