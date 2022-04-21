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المصدر: سورية تؤكد ارتياحها لتصدي الاتحاد الروسي لمثل هذه الاستفزازات مع الأخذ بالاعتبار أن سورية كانت وما زالت تعاني من أحداث مشابهة قامت بها عدة تنظيمات إرهابية وعلى رأسهم (جماعة الخوذ البيضاء) الإرهابية

2022-04-21

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المصدر: سورية تدعو الفاعلين الدوليين من دول ومنظمات وبشكل خاص منظمة حظر الأسلحة الكيميائية إلى التنبه لمخاطر هذه الاستفزازات الكيميائية وتؤكد على أهمية التعامل الجدي من قبل المجتمع الدولي معها بصورة حازمة وعدم السماح بتسييس هذه الجرائم واستخدام المعايير المزدوجة في التعامل معها

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