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مصدر رسمي في وزارة الخارجية والمغتربين: سورية تعرب عن قلقها الشديد حول المعلومات التي تتحدث عن التحذيرات من مخاطر الاستفزازات التي تسعى بعض التنظيمات القومية النازية الأوكرانية إلى القيام بها

2022-04-21

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المصدر: سورية تدعو الفاعلين الدوليين من دول ومنظمات وبشكل خاص منظمة حظر الأسلحة الكيميائية إلى التنبه لمخاطر هذه الاستفزازات الكيميائية وتؤكد على أهمية التعامل الجدي من قبل المجتمع الدولي معها بصورة حازمة وعدم السماح بتسييس هذه الجرائم واستخدام المعايير المزدوجة في التعامل معها

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