مصدر رسمي في وزارة الخارجية والمغتربين: سورية تعرب عن قلقها الشديد حول المعلومات التي تتحدث عن التحذيرات من مخاطر الاستفزازات التي تسعى بعض التنظيمات القومية النازية الأوكرانية إلى القيام بها