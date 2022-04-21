مصدر رسمي في وزارة الخارجية والمغتربين: سورية تعرب عن قلقها الشديد حول المعلومات التي تتحدث عن التحذيرات من مخاطر الاستفزازات التي تسعى بعض التنظيمات القومية النازية الأوكرانية إلى القيام بها

الخميس / 21 / 04 / 2022
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S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
الرئيسية
سورية والعالم
المقداد وعبد اللهيان يبحثان في اتصال هاتفي العلاقات الثنائية وقضايا ذات اهتمام مشترك
2022-04-21
إقبال لافت على معرض (صنع في سورية) في بنغازي
2022-04-21
بوغدانوف وحداد يبحثان التعاون الروسي السوري بمختلف المجالات
2022-04-21
برلماني أوروبي: التضليل الإعلامي الغربي حيال روسيا يشبه ما تعرضت له سورية
2022-04-21
احتفالية سورية حاشدة في صربيا بذكرى الجلاء
2022-04-20
حداد: روسيا ستحقق النصر في الحرب على النازية الجديدة والعنصرية في أوكرانيا
2022-04-20
صحفية كندية لـ سانا: من سورية إلى أوكرانيا الإعلام الغربي يمارس الكذبة ذاتها
2022-04-20
محليات
الطقس غداً الحرارة إلى ارتفاع وأجواء ربيعية حارة نسبياً
2022-04-21
تكريم 65 أسرة شهيد في طرطوس
2022-04-21
مياه بانياس: ربط المحطة الأولى من مشروع مياه بلوزة بخط توتر كهربائي مستقل عن التقنين
2022-04-21
بعد انقطاع لأكثر من 10 سنوات.. قداس إلهي بكنيسة الشهداء الأرمن في دير الزور
2022-04-21
المقداد لـ لازاريني: سورية ملتزمة بدعم الشعب الفلسطيني بما في ذلك اللاجئون
2022-04-21
أجواء رمضانية مميزة تجمع أطفال جمعية SOS مع سيريتل
2022-04-21
إعادة التيار الكهربائي إلى مدينة دير الزور وريفها الغربي
2022-04-21
رياضة
فريق الجزيرة يتأهل إلى الدوري الممتاز لكرة القدم
2022-04-21
تصفيات جامعة دمشق لبطولة السباقات الإلكترونية على ثلاث مراحل
2022-04-21
بمناسبة أعياد نيسان مهرجان كرنفالي لرياضيي القنيطرة
2022-04-21
الهولندي تن هاغ مدرباً لمانشستر يونايتد
2022-04-21
تشرين في مواجهة جبلة وعينه على تعزيز الصدارة
2022-04-21
عشاق فنون القتال المختلط على موعد مع بطولة السوبر العربية في سورية
2022-04-21
منتخب سورية للمصارعة يتحضر للمشاركة بدورتي المتوسط والألعاب الآسيوية
2022-04-21
اقتصاد
كندا تسجل أعلى معدل تضخم سنوي منذ عام 1991
2022-04-21
رغم العقوبات الغربية.. احتياطيات روسيا ترتفع إلى أكثر من 611 مليار دولار
2022-04-21
التجارة الداخلية: السماح للفعاليات التجارية بإجراء تنزيلات حتى نهاية عطلة عيد الفطر
2022-04-21
تسارع التضخم السنوي في أوروبا إلى 7.4 بالمئة
2022-04-21
التضخم في القطاع الصناعي الألماني يرتفع إلى مستويات قياسية
2022-04-21
الروبل الروسي يواصل صعوده أمام الدولار واليورو
2022-04-21
المركزي الروسي يرجح إجراء المزيد من التخفيض بأسعار الفائدة
2022-04-21
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الشريط الأخباري
المقداد وعبد اللهيان يبحثان في اتصال هاتفي العلاقات الثنائية وقضايا ذات اهتمام مشترك
منحة مالية لجرحى العمليات الحربية ولأسر الشهداء والمفقودين
المقداد لـ لازاريني: سورية ملتزمة بدعم الشعب الفلسطيني بما في ذلك اللاجئون
الرئيس الأسد يصدر مرسوماً تشريعياً بصرف منحة 75 ألف ليرة للعاملين في الدولة من المدنيين والعسكريين والمتقاعدين
الظاهر: زيادة التقنين الكهربائي نتيجة انخفاض كمية الغاز
تحويل التعويضات الشهرية لجرحى القوات الرديفة إلى حساباتهم
تعيين دفعة جديدة من ذوي الشهداء العسكريين في الجهات العامة
أكثر من 200 ألف شخص تلقوا لقاح كورونا بشكل كامل في دمشق
إقبال لافت على معرض (صنع في سورية) في بنغازي
الإسكان تخصص أكثر من 4 آلاف مسكن في عدد من المحافظات
مصدر رسمي في وزارة الخارجية والمغتربين: سورية تعرب عن قلقها الشديد حول المعلومات التي تتحدث عن التحذيرات من مخاطر الاستفزازات التي تسعى بعض التنظيمات القومية النازية الأوكرانية إلى القيام بها
2022-04-21
2022-04-21
sami
سابق
المقداد وعبد اللهيان يبحثان في اتصال هاتفي العلاقات الثنائية وقضايا ذات اهتمام مشترك
التالي
المصدر: سورية تؤكد ارتياحها لتصدي الاتحاد الروسي لمثل هذه الاستفزازات مع الأخذ بالاعتبار أن سورية كانت وما زالت تعاني من أحداث مشابهة قامت بها عدة تنظيمات إرهابية وعلى رأسهم (جماعة الخوذ البيضاء) الإرهابية
انظر ايضاً
المصدر: سورية تدعو الفاعلين الدوليين من دول ومنظمات وبشكل خاص منظمة حظر الأسلحة الكيميائية إلى التنبه لمخاطر هذه الاستفزازات الكيميائية وتؤكد على أهمية التعامل الجدي من قبل المجتمع الدولي معها بصورة حازمة وعدم السماح بتسييس هذه الجرائم واستخدام المعايير المزدوجة في التعامل معها
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