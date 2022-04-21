القوات العراقية تقضي على أربعة إرهابيين في صلاح الدين

بغداد-سانا

أعلنت القوات العراقية اليوم أنها قضت على أربعة إرهابيين بعد استهداف مخبأ لهم بضربة جوية في محافظة صلاح الدين وسط البلاد.

ونقل موقع السومرية نيوز عن وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية قولها في بيان: إنه من خلال المتابعة المستمرة لعناصر تنظيم (داعش) الإرهابي ورصد تحركاته في محافظة صلاح الدين تمكنت وحدات الوكالة من اختراق مفرزة تابعة للإرهابيين في منطقة العيث وتحديد أحد اوكارهم.

وأضاف البيان: إنه بعد تكثيف الجهد الاستخباري ومقاطعة المعلومات وبالاشتراك مع خلية الاستهداف التابعة لقيادة العمليات المشتركة تم توجية ضربة جوية من قبل طائرات عراقية أدت لمقتل أربعة إرهابيين.

وقضت قوات الأمن العراقية الليلة الماضية على إرهابي خلال اشتباك في المحافظة نفسها.

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