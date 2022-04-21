تعرف على آلية عمل منصة الغابات ومراقبة الحرائق فيرمو

دمشق-سانا

تعمل منصة الغابات ومراقبة الحرائق فيرمو على إعداد ونشر الخرائط وتقديم التقارير الدورية لرصد حالة الغطاء النباتي في كل المواقع والمناطق ومراقبة التعديات عليها وفق المدير العام للهيئة العامة للاستشعار عن بعد الدكتور عبد المجيد الكفري.

وأوضح الدكتور الكفري في تصريح لمراسلة سانا أن المنصة التي أطلقت عام 2020 قدمت خلال العامين الماضيين دراسات تتعلق بحصر المساحات المتضررة من الحرائق عن طريق الصور الفضائية وتقدير شدة التضرر والخسارة في الكتلة الحية الناجمة عن الحرائق وخرائط خطورة الحريق للغابات.

وتم الانتهاء من إعداد البنية التحتية لإطلاق أعمال المنصة خلال موسم 2022 وفق مديرة المنصة الدكتورة روزة قرموقة موضحة أنه يجري التحضير لتأسيس نظام إنذار مبكر ووصول سريع للإبلاغ المباشر عن حدوث حريق وإدارة عمليات وصول فرق الإطفاء بالتعاون مع مديرية الحراج بوزارة الزراعة والإصلاح الزراعي.

وحسب الدكتورة قرموقة وصل عدد الخرائط التي أعدتها المنصة منذ نيسان العام الماضي حتى الآن إلى 207 خرائط عامة اشتقت منها خرائط تفصيلية على مستوى المحافظات والمناطق الإدارية تم تزويد مديرية الحراج وأفواج الإطفاء بهذه الخرائط كإحدى الركائز في خطط مكافحة الحريق عبر تحديد التدابير اللازمة من حيث توزيع الفرق الحراجية وآليات الإطفاء وفق مستويات التنبيه الستة (منخفض جداً) و(منخفض) و(متوسط)و(مرتفع)و(مرتفع جداً) و(شديد).

بدوره بين رئيس قسم الدراسات والبحوث الزراعية في الهيئة الدكتور إياد الخالد أن المنصة تستقبل بيانات الطقس المتوقعة لثلاثة أيام قادمة من وحدة عمل التنبؤات العددية في المديرية العامة للأرصاد الجوية وذلك بهدف إعطاء أعلى دقة خرائط خطورة للحريق.

وأشار الدكتور الخالد إلى أنه تم تصميم نظام معلومات مكاني يعتمد المعالجات الرقمية المتقدمة للبيانات الاستشعارية بالتوازي مع قواعد بيانات مكانية متعلقة بالغابات بالتعاون مع عدد من المؤسسات المعنية إضافة إلى قواعد بيانات تتعلق بالأغطية النباتية والبنى التحتية وخرائط خطوط النار يتم اعدادها مع مديرية الحراج حيث يشكل ذلك جزءاً كبيراً من مدخلات الخرائط.

نور يوسف

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency