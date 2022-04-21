بوليشتشوك: ضغط العقوبات يعزز التكامل بين موسكو ومينسك

موسكو-سانا

أكد اليكسي بوليشتشوك رئيس الدائرة الثانية لشؤون رابطة الدول المستقلة في وزارة الخارجية الروسية أن ضغط العقوبات يعزز التكامل بين روسيا وبيلاروس.

وأوضح بوليشتشوك في مقابلة مع وكالة تاس أن ” إنشاء دولة الاتحاد يعتمد على المصالح الحقيقية لشعبي روسيا وبيلاروس” مشيراً إلى أن” حملة العقوبات ضد البلدين عززت الاندماج في إطار دولة الاتحاد”.

وأضاف أنه “من الخطأ انكار حقيقة أن الضغط غير المسبوق على كلا البلدين يؤثر على اندماجهما” مبيناً أن “هذا الضغط من شأنه أن يعزز التعاون بين البلدين ويوحد الدول الأعضاء في الاتحاد”.

وشدد بوليشتشوك على أنه “لا ينبغي ربط ديناميكيات عمليات التكامل بين موسكو ومينسك بالعوامل الخارجية وأن دولة الاتحاد تعتمد على المصالح الحقيقية لشعبي البلدين.

وكانت دول الاتحاد الأوروبي السبع والعشرون أعلنت في وقت سابق فرض عقوبات جديدة على روسيا وبيلاروس على خلفية العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس.

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