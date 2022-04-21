الطقس غداً الحرارة إلى ارتفاع وأجواء ربيعية حارة نسبياً

دمشق-سانا

توالي درجات الحرارة ارتفاعها غداً لتصبح أعلى من معدلاتها بنحو 3 إلى 6 درجات مئوية نتيجة تأثر البلاد بامتداد مرتفع جوي ضعيف في طبقات الجو كافة.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها مساء اليوم أن يكون الجو ربيعياً حاراً نسبياً وصحوا بشكل عام مع ظهور بعض السحب المتفرقة والرياح متقلبة إلى شمالية غربية بين الخفيفة والمعتدلة والبحر خفيف رتفاع الموج.

درجات الحرارة المتوقعة…