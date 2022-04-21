تصفيات جامعة دمشق لبطولة السباقات الإلكترونية على ثلاث مراحل

دمشق-سانا

أعلن نادي السيارات السوري إجراء الجولة الثالثة من التصفيات الأولية لبطولة الجامعات للسباقات الإلكترونية التي ستقام في جامعة دمشق على ثلاث مراحل.

وفي تصريح لـ سانا كشف المدير الرياضي في نادي السيارات أبي زكار أن إقامة البطولة بهذا الشكل المجزأ فرضته خصوصية جامعة دمشق بسبب توزعها الجغرافي الواسع وتنوع كلياتها وضخامة عدد المنتسبين إليها مضيفاً إن إقامة جولة جامعة دمشق وفق ثلاث مراحل سيعطي فرصة المشاركة لأكبر عدد من الطلاب ويسهل عملية التنظيم للقائمين على البطولة.

بدوره قال عضو إدارة النادي واللجنة المنظمة للبطولة حسن الحامض “إن العمل جار على إنجاح جولة جامعة دمشق كما الجولات السابقة في الجامعات الخاصة الأمر الذي يدفعنا للتفاؤل بتقديم أشياء جديدة بالمراحل المقبلة من هذه البطولة الوليدة التي ستتضمن جولات خارج دمشق قبل الوصول للبطولة المركزية التي ستكون التحدي الحقيقي لتكريس البطولة ضمن روزنامة النشاط الدائم للنادي”.

يشار إلى أن المرحلتين الأولى والثانية من البطولة اللتين أقيمتا في الجامعة السورية الخاصة وجامعة اليرموك الخاصة شهدتا إقبالاً جيداً من الطلاب والطالبات وتم تنفيذهما بنجاح مميز.

هناء صقور

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