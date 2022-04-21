خروقات جديدة لقوى العدوان السعودي في اليمن

صنعاء-سانا

واصلت قوى العدوان السعودي خروقاتها لاتفاق وقف إطلاق النار في محافظة الحديدة اليمنية وارتكبت 68 خرقاً جديداً خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وأوضح مصدر في غرفة العمليات لوكالة الأنباء اليمنية سبأ أن من بين خروقات قوى العدوان استحداث تحصينات قتالية في الجبلية وحيس وتحليق 15 طائرة تجسسية في أجواء الجبلية وحيس.

وأشار المصدر إلى أن الخروقات شملت أيضاً قصفاً مدفعياً وخروقات بالأعيرة النارية المختلفة.

ورغم توقيع اتفاق لوقف إطلاق النار في محافظة الحديدة اليمنية عام 2018 إلا أن قوى العدوان السعودي ومرتزقتها يواصلون بشكل مستمر انتهاك هذا الاتفاق.

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