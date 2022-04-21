نشاطات ثقافية وفنية منوعة احتفاء بيوم الكتاب بالحسكة

الحسكة-سانا

تضمنت الفعالية التي أقيمت بمناسبة اليوم العالمي للكتاب في جمعية تنظيم الأسرة بالحسكة فقرات فنية للأطفال وشعرية وثقافية.

الفعالية التي نظمتها جمعيتا صفصاف الخابور الثقافية وتنظيم الأسرة السورية شملت فقرات فنية وغنائية لأطفال مدرسة سورية الخاصة بإشراف الفنان حمود العطية تركزت معانيها على أهمية القراءة والكتاب وضرورة تشجيع الناشئة على نهل المعرفة منه إضافة إلى جمالية اللغة العربية ودورها الحضاري.

وألقى الشاعر خليل كركوكلي قصيدة فصحى بعنوان “الكتاب والعصور” مؤكداً فيها أهمية الكتاب في نشر العلوم والمعارف ودوره في تطور الأمم على مر الأزمنة والعصور.

كما ألقى الصحفي نزار حسن محاضرة بعنوان “الكتاب والشباب” تحدث فيها عن أهمية الكتاب في حياة الأفراد والشعوب ودوره في تطوير وبناء الأوطان وضرورة معالجة مشكلة عزوف الشباب عن القراءة مقدماً مقترحات لتعزيز العلاقة بين الكتاب والشباب بدءاً من المنزل إلى المدارس والجامعات وأماكن العمل.

وبين رئيس مجلس إدارة جمعية صفصاف الخابور الباحث أحمد الحسين في تصريح لمراسل سانا أن الاحتفال بيوم الكتاب تعبير عن أهمية المناسبة ودور الكتاب في نهضة الأمم وتطورها وضرورة تكاتف الجميع وتعاضد الجهود ولا سيما في المؤسسات والفعاليات الثقافية والتربوية لضمان عودتنا إلى القراءة والمطالعة وسد الفجوة بين الشباب والكتاب.

وقدمت جمعية صفصاف الخابور في نهاية الفعالية 60 كتاباً كهدية لمكتبة جمعية تنظيم الأسرة السورية في مختلف العناوين الثقافية.

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