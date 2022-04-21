الظاهر: زيادة التقنين الكهربائي نتيجة انخفاض كمية الغاز

دمشق-سانا

أوضح مدير عام المؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء المهندس فواز الظاهر أن زيادة ساعات التقنين الكهربائي في عموم سورية خلال الأيام الأخيرة نتيجة انخفاض كميات الغاز الواردة من وزارة النفط لوزارة الكهرباء.

ولفت الظاهر في تصريح له نشرته وزارة الكهرباء في صفحتها عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك إلى أن كمية الغاز الواصلة للوزارة من وزارة النفط انخفضت إلى 7 ملايين متر مكعب يومياً بعد أن كانت 8.5 ملايين متر مكعب ما أدى إلى تراجع إنتاج الكهرباء من 2400 ميغا واط إلى نحو 1900 ميغا واط.

لؤي حسامو

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