روسيا تغلق قنصليات إستونيا وليتوانيا ولاتفيا وترحل موظفيها

موسكو-سانا

أغلقت روسيا قنصليات إستونيا وليتوانيا ولاتفيا على أراضيها وأعلنت موظفيها شخصيات غير مرغوب فيها وطلبت منهم مغادرة البلاد.

وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان اليوم: “استدعينا سفيري لاتفيا ماريس ريكستينش وإستونيا مارغوس لايدري والقائمة بأعمال السفارة الليتوانية في موسكو فيرجينيا أومبراسيني وأعربنا لهم عن الاحتجاج الشديد على الخطوات غير الودية لتلك الدول والمتمثلة بإغلاق القنصليات العامة الروسية في مدن كلايبيدا في ليتوانيا وليبايا وداوغافبيلس في لاتفيا ونارفا في إستونيا إضافة إلى مكتب شعبة الشؤون القنصلية للسفارة الروسية في مدينة تارتو الإستونية”.

وأضافت الوزارة: “بناء على مبدأ المعاملة بالمثل ومع مراعاة تقديم هذه الدول الدعم العسكري لنظام كييف ومنحها غطاء لجرائم القوميين الأوكرانيين بحق سكان دونباس وأوكرانيا أعلنا عن قرارنا سحب موافقتنا على أنشطة القنصلية العامة اللاتفية في سان بطرسبورغ والقنصلية اللاتفية في بسكوف والإستونية في سان بطرسبورغ ومكتبها في بسكوف والليتوانية في سان بطرسبورغ”.

وتابعت الوزارة: “تم إعلان الرؤساء والمسؤولين القنصليين الآخرين في البعثات القنصلية الإستونية واللتيوانية واللاتفية المذكورة شخصيات غير مرغوب فيها مع إعلان الموظفين القنصليين وأفراد الطاقم الإداري والفني الذين لا يحملون الجنسية الروسية شخصيات غير مقبولة وطلبنا منهم مغادرة أراضينا في الفترة نفسها التي حددتها دول البلطيق للدبلوماسيين الروس الذين قررت ترحيلهم مؤخراً منها”.

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