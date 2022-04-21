فرقة الموسيقا العربية لإحياء التراث في ثالث أمسيات رمضان بقصر العظم

دمشق-سانا

أحيت فرقة الموسيقا العربية لإحياء التراث بقيادة صلاح القباني ثالث أيام برنامج الحفلات الرمضانية التي تقيمها مديرية المسارح والموسيقا في قصر العظم بدمشق القديمة من خلال عروض فنية مستقاة من التراث.

واستهلت الفرقة الحفل بموشح أيها الساقي لابن زهر الأندلسي وألحان مجدي العقيلي وجادك الغيث للسان الدين الخطيب وألحان الأخوين رحباني إضافة إلى مجموعة من أغاني الراحل صباح فخري منها حلا شرب المدام وفوق النخل والبلل ناغى غصن البان.

وتغنت الفرقة بالوطن سورية ودمشق عاصمة الياسمين في مواويل من النمط السبعاوي تقول “أم الأصالة والمجد زينة بلاد الشام” إضافة إلى وصلة من القدود الحلبية منها قدك المياس وخمرة الحب وماني يا حبيب ماني ومن التراث السوري الدلعونة ويا بو الزلف.

واختتم الحفل بمجموعة المولوية التي أدت رقصاتها وطقوسها بين الجمهور ما أضفى على المكان جواً فنياً وروحياً عميقاً ليتفاعل معها على أنغام وتراتيل يا إمام الرسل يا سندي.

الفنان القباني أوضح لـ سانا أن الفرقة أسسها منذ أكثر من خمس عشرة سنة تؤدي هذه الأجواء من غناء وموسيقا ورقص ومولوية تقوم على إحياء تراث الموسيقا العربية بكل أشكالها من سماعيات وبشارف ولونغات ودواليب وموشحات بهدف إحياء التراث من الاندثار وتعريف الأجيال الجديدة بموسيقانا لما لها من جمال روحي على المستمع.

محمد فائق المولوي بين أن الرقص المولوي طريقة صوفية تعود إلى 850 عاماً مضى وتهدف إلى الارتقاء بالروح والاحتفاء بالأصالة والتراث.

بلال أحمد وهادي عمران

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