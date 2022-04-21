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قوات الاحتلال تجدد اعتداءاتها على الفلسطينيين في قطاع غزة

2022-04-21

القدس المحتلة-سانا

جددت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم اعتداءاتها على الفلسطينيين في قطاع غزة المحاصر.

وذكرت وكالة وفا الفلسطينية أن قوات الاحتلال أطلقت نيران أسلحتها الرشاشة باتجاه المزارعين الفلسطينيين شرق خان يونس جنوب القطاع وأجبرتهم على مغادرة أراضيهم.

وكانت بحرية الاحتلال استهدفت فجر اليوم بقذائف المدفعية ونيران الأسلحة الرشاشة شاطىء بحر السودانية شمال غرب القطاع ما أدى إلى إلحاق أضرار بممتلكات الصيادين وإجبارهم على مغادرة البحر.

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