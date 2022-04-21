رئيس الوزراء الفلسطيني يطالب بتوفير الحماية الدولية للفلسطينيين

القدس المحتلة-سانا

جدد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية مطالبة المجتمع الدولي بتوفير الحماية للشعب الفلسطيني وبالتخلي عن المعايير المزدوجة في التعامل مع القانون الدولي.

وأوضح اشتية في بيان اليوم نقلته وكالة وفا أن استهداف الاحتلال لقطاع غزة المحاصر بالغارات الجوية وانتهاكه حرمة المسجد الأقصى من خلال تكرار الاقتحامات ومواصلته عمليات القتل والاجتياح للمدن والقرى والبلدات في جميع الأراضي المحتلة محاولة لفرض وقائع زائفة على الأرض بالقوة مؤكداً أن إرهاب الاحتلال لن يثني الشعب الفلسطيني عن مواصلة نضاله لتحرير أرضه ونيل حريته وإقامة دولته المستقلة بعاصمتها القدس.

ومن جهتها أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية عدوان الاحتلال المتواصل ضد القدس ومقدساتها المسيحية والإسلامية وفي مقدمته الإجراءات التعسفية التي تفرضها سلطات الاحتلال على وصول المصلين إلى المسجد الأقصى وكنيسة القيامة ومحاولتها التحكم بأعدادهم كجزء لا يتجزأ من حرب الاحتلال المفتوحة على الوجود الفلسطيني في القدس المحتلة.

وحذرت الخارجية من مغبة تعامل المجتمع الدولي مع انتهاكات الاحتلال كأمور اعتيادية باتت مألوفة لا تستدعي التوقف أو التفكير في أبعادها العنصرية مشيرة إلى أنها ستواصل حراكها السياسي والقانوني لفضح جرائم الاحتلال بحق الفلسطينيين.

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