فنان يجعل من منزله معرضاً فنياً في السويداء

الخميس / 21 / 04 / 2022
English
Français
Türkçe
Español
Pусский
עברית
فارسی
S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
الرئيسية
سورية والعالم
إقبال لافت على معرض (صنع في سورية) في بنغازي
2022-04-21
بوغدانوف وحداد يبحثان التعاون الروسي السوري بمختلف المجالات
2022-04-21
برلماني أوروبي: التضليل الإعلامي الغربي حيال روسيا يشبه ما تعرضت له سورية
2022-04-21
احتفالية سورية حاشدة في صربيا بذكرى الجلاء
2022-04-20
حداد: روسيا ستحقق النصر في الحرب على النازية الجديدة والعنصرية في أوكرانيا
2022-04-20
صحفية كندية لـ سانا: من سورية إلى أوكرانيا الإعلام الغربي يمارس الكذبة ذاتها
2022-04-20
مباحثات سورية إيرانية حول زيادة فرص التعاون في المجال الصحي
2022-04-19
محليات
أكثر من 15 بحثاً ودراسة علمية جديدة لخدمة الواقع الزراعي في السويداء
2022-04-21
الإسكان تخصص أكثر من 4 آلاف مسكن في عدد من المحافظات
2022-04-21
جمعية أصدقاء مرضى السرطان بالسويداء تقدم مساعدات لنحو 345 مريضاً
2022-04-21
أجواء ربيعية بشكل عام وسديمية في المناطق الشرقية
2022-04-21
إنهاء مرحلتين من أعمال تحسين ضخ المياه من محطة الخزانات الرئيسية بالسويداء
2022-04-21
انتهاء اختبارات التقييم الرياضي لجرحى الوطن
2022-04-20
غداً.. مهرجان صنع في سورية أهلاً بالعيد في كفر بطنا بريف دمشق
2022-04-20
رياضة
عشاق فنون القتال المختلط على موعد مع بطولة السوبر العربية في سورية
2022-04-21
منتخب سورية للمصارعة يتحضر للمشاركة بدورتي المتوسط والألعاب الآسيوية
2022-04-21
ريال مدريد يفوز على أوساسونا بثلاثية في الليغا
2022-04-21
باريس سان جيرمان يفوز على أنجيه بثلاثية نظيفة دون مقابل
2022-04-20
آرسنال يفوز على تشيلسي بالدوري الإنكليزي الممتاز
2022-04-20
أتلتيكو مدريد يتعادل سلباً مع غرناطة في الليغا
2022-04-20
قبل جولة من ختام دوري الشباب لكرة القدم الاتحاد أهلي حلب يحسم اللقب
2022-04-20
اقتصاد
التضخم في القطاع الصناعي الألماني يرتفع إلى مستويات قياسية
2022-04-21
الروبل الروسي يواصل صعوده أمام الدولار واليورو
2022-04-21
المركزي الروسي يرجح إجراء المزيد من التخفيض بأسعار الفائدة
2022-04-21
اليورو يرتفع لأعلى مستوى في أسبوع
2022-04-21
إقبال لافت على معرض (صنع في سورية) في بنغازي
2022-04-21
تراجع سعر الذهب متأثراً بصعود الدولار
2022-04-21
ارتفاع أسعار النفط
2022-04-21
صور سانا
فيديو سانا
المحافظات
دمشق
ريف دمشق
حلب
اللاذقية
طرطوس
حمص
حماة
السويداء
القنيطرة
ادلب
الحسكة
الرقة
دير الزور
درعا
ثقافة وفنون
صحة
تقارير مصورة
المزيد
النشرات
صحافة
سياحة ومجتمع
علوم وتكنولوجيا
منوعات
تعليم وجامعات
عن سانا
تابعونا
SyrianArabNewsAgency
SyrianArabNewsAgency
SanaAjel
syrianarabnewsagency
Google+
syrianarabnewsagency
syrianarabnewsagency
الشريط الأخباري
تعيين دفعة جديدة من ذوي الشهداء العسكريين في الجهات العامة
أكثر من 200 ألف شخص تلقوا لقاح كورونا بشكل كامل في دمشق
إقبال لافت على معرض (صنع في سورية) في بنغازي
الإسكان تخصص أكثر من 4 آلاف مسكن في عدد من المحافظات
مظاهرة احتجاجية على انتهاكات وجرائم ميليشيا (قسد) في القامشلي
تسوية أوضاع المطلوبين والفارين لليوم الثاني في درعا
بوغدانوف وحداد يبحثان التعاون الروسي السوري بمختلف المجالات
أضرار مادية جراء انفجار عبوة ناسفة بسيارة في حي الورود بدمشق
برلماني أوروبي: التضليل الإعلامي الغربي حيال روسيا يشبه ما تعرضت له سورية
الرئيس الأسد يتلقى المزيد من برقيات التهنئة بمناسبة الذكرى السادسة والسبعين لعيد الجلاء
فنان يجعل من منزله معرضاً فنياً في السويداء
2022-04-21
تصوير.. زياد باكير
معرضاً فنياً في السويداء
2022-04-21
Zeina
سابق
انفجار عبوة ناسفة في اسطنبول دون إصابات
التالي
فرقة الموسيقا العربية لإحياء التراث في ثالث أمسيات رمضان بقصر العظم
Powered by
sana
| Designed by
team to develop the software
themetf
© Copyright 2022, All Rights Reserved