صاروخ صيني جديد مضاد للسفن وأسرع من الصوت

بكين-سانا

كشفت صحيفة “ذا ساوث تشاينا مورنينغ بوست” أن القوات البحرية الصينية عرضت صاروخاً ‏متطوراً مضاداً للسفن وأسرع من الصوت لأول مرة قبيل الذكرى الـ 73 لتأسيسها.‏

وأوضحت الصحيفة أن مدى الصاروخ “واي جي 21” يتراوح من 1000 إلى 1500 كيلومتر ‏وهو قادر على ضرب مجموعة كاملة من حاملات الطائرات.‏

وأشارت الصحيفة إلى أن خبراء عسكريين اعتبروا عملية عرض الصاروخ الحديث بمثابة إشارة ‏على جاهزية الردع الاستراتيجي الصيني للسفن الأمريكية في مضيق تايوان.‏

يشار إلى أن الولايات المتحدة تواصل استفزازاتها العسكرية في بحر الصين الجنوبي ومضيق ‏تايوان.‏

واعلنت الصين الأسبوع الماضي عن إجراء تدريبات عسكرية واسعة النطاق في مضيق تايوان ‏رداً على الاستفزازات الأمريكية الأخيرة.‏

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