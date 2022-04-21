صاروخ صيني جديد مضاد للسفن وأسرع من الصوت

بكين-سانا
كشفت صحيفة “ذا ساوث تشاينا مورنينغ بوست” أن القوات البحرية الصينية عرضت صاروخاً متطوراً مضاداً للسفن وأسرع من الصوت لأول مرة قبيل الذكرى الـ 73 لتأسيسها.
وأوضحت الصحيفة أن مدى الصاروخ “واي جي 21” يتراوح من 1000 إلى 1500 كيلومتر وهو قادر على ضرب مجموعة كاملة من حاملات الطائرات.
وأشارت الصحيفة إلى أن خبراء عسكريين اعتبروا عملية عرض الصاروخ الحديث بمثابة إشارة على جاهزية الردع الاستراتيجي الصيني للسفن الأمريكية في مضيق تايوان.
يشار إلى أن الولايات المتحدة تواصل استفزازاتها العسكرية في بحر الصين الجنوبي ومضيق تايوان.
واعلنت الصين الأسبوع الماضي عن إجراء تدريبات عسكرية واسعة النطاق في مضيق تايوان رداً على الاستفزازات الأمريكية الأخيرة.
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