إخلاء مبنى الكابيتول في واشنطن بعد بلاغ بوجود تهديد محتمل

واشنطن-سانا

أخلت السلطات الأمريكية مبنى الكابيتول في واشنطن لفترة وجيزة بعد بلاغ بوجود تهديد محتمل.

وذكرت وسائل إعلام أمريكية أن شرطة الكابيتول أمرت في بيان بإخلاء المبنى بعد تعقبها “جسماً طائراً يشكل تهديداً محتملاً” لكنها سرعان ما أصدرت بياناً ثانياً أوضحت فيه أن أمر الإخلاء صدر بدافع الحذر الشديد دون وجود تهديد فعلي.

ويضم الكابيتول مجلسي النواب والشيوخ الأمريكيين ولم يكن المجلسان منعقدين وقت صدور أمر الإخلاء.

يشار إلى أن الشرطة الأمريكية أجرت تعزيزات أمنية كبيرة في الكابيتول إثر أحداث اقتحام المبنى من قبل أنصار الرئيس السابق دونالد ترامب وما تخلله من أعمال شغب واسعة أسفرت عن مقتل خمسة أشخاص وإصابة 140 آخرين.

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