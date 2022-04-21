إنهاء مرحلتين من أعمال تحسين ضخ المياه من محطة الخزانات الرئيسية بالسويداء

السويداء-سانا

أنهت المؤسسة العامة لمياه الشرب في السويداء المرحلتين الأولى والثانية من أعمال تطوير وتحسين ضخ المياه من محطة الخزانات الرئيسية بمدينة السويداء.

وأشار رئيس دائرة تشغيل وصيانة محطات الضخ المركزية بالمؤسسة المهندس راجي مسعود لمراسل سانا إلى أن الأعمال تضمنت تعديل مصب المياه الواردة من محطة ضخ الثعلة الرئيسية إلى بيارة الضخ في محطة الخزانات الرئيسية وإصلاح التسربات الحاصلة على مسار الخط وتركيب عداد غزارة بالمحطة.

ولفت مسعود إلى البدء حالياً بأعمال المرحلتين الثالثة والرابعة واللتين تشملان تعديل طريقة تغذية الخطوط الواصلة من محطة الخزانات الرئيسية إلى أحياء القبو والجلاء ومساكن الشرطة بالمدينة بهدف ضبط وتحسين توزيع المياه عليها.

وتستقبل محطة الخزانات الرئيسية بمدينة السويداء المياه من محطة الضخ الرئيسية في بلدة الثعلة ويتم عبرها توزيع المياه إلى المشتركين في أحياء المدينة وفق برنامج موضوع من قبل وحدة المياه.

عمر الطويل

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