الخارجية الروسية: الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن يمكن أن تشكل أساس الدول الضامنة لأوكرانيا

موسكو-سانا

اعتبرت وزارة الخارجية الروسية أن الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي يمكن أن تشكل أساس الدول الضامنة لأوكرانيا مشيرة إلى أنه يجري بحث هذا الموضوع خلال المفاوضات الروسية الأوكرانية.

وقال مدير الإدارة الثانية لرابطة الدول المستقلة في الخارجية الروسية أليكسي بولشوك لوكالة تاس “يجري في هذه المحادثات بحث الوضع المحايد وغير التكتلي وغير النووي لأوكرانيا والذي يقضي بنزع سلاح هذه الدولة واجتثاث الفكر النازي فيها وكذلك يجري النظر في المسائل المتعلقة بتزويدها بضمانات أمنية من عدد من البلدان”.

ولفت بولشوك إلى وجود اقتراحات بأن تشكل الدول الخمس دائمة العضوية بمجلس الأمن الدولي وهي روسيا والولايات المتحدة والصين وفرنسا وبريطانيا الأساس للدول الضامنة مشيراً إلى أنه لا يتم استبعاد الخيارات الأخرى ولذلك لم يتم تحديد القائمة الدقيقة بعد.

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