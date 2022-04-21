سفارة روسيا في واشنطن: العقوبات الأمريكية الجديدة دليل على اليأس

واشنطن-سانا

أكدت السفارة الروسية في واشنطن أن العقوبات الأمريكية الجديدة ضد روسيا أصبحت عبثية بعدما يئست واشنطن من عدم القدرة على إخضاع موسكو لإرادتها.

وقالت السفارة في بيان اليوم نقلته وكالة نوفوستي “بسبب بعدها عن الواقع وافتقادها لأي أساس أصبحت العقوبات الأمريكية عبثية بشكل متزايد وتشهد على يأس واشنطن من عدم القدرة على إخضاع بلادنا لإرادتها”.

وأضافت السفارة “إن هذه العقوبات تتضمن خليطا لكل ما يمكن للولايات المتحدة أن تقوم به” معتبرة ان العقوبات ستسفر عن ضرر للولايات المتحدة نفسها بدلا من الصدمات المتوقعة لروسيا.

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