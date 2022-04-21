قوات الاحتلال تقتحم الأقصى لليوم الخامس وتطلق الرصاص المطاطي على الفلسطينيين فيه

القدس المحتلة-سانا

جددت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم اقتحامها المسجد الأقصى وأطلقت الرصاص المطاطي على الفلسطينيين فيه وأجبرتهم على إخلاء ساحاته تمهيداً لاقتحامات المستوطنين اليومية له.

وذكرت وكالة وفا الفلسطينية أن قوات الاحتلال اقتحمت الأقصى وشرعت بإبعاد المصلين والمعتكفين فيه ومنعتهم من الوجود في منطقتي المصلى القبلي وقبة الصخرة تمهيدا لاقتحامات عشرات المستوطنين الاستفزازية لباحاته.

في حين اقتحم عشرات المستوطنين المسجد من جهة باب المغاربة ونفذوا جولات استفزازية في باحاته تحت حماية مشددة من قوات الاحتلال.

وتواصل قوات الاحتلال التضييق على الفلسطينيين لمنعهم من دخول الأقصى من خلال نصب الحواجز داخل القدس القديمة وعند الطرقات المؤدية إلى أبوابه.

واقتحم أمس نحو 1180 مستوطناً المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة ونفذوا جولات استفزازية في باحاته.

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