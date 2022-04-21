برلماني أوروبي: التضليل الإعلامي الغربي حيال روسيا يشبه ما تعرضت له سورية

براغ-سانا

أكد النائب التشيكي في البرلمان الأوروبي الدكتور إيفان دافيد أن حملة الأكاذيب والدعاية التي تنتهجها حالياً وسائل الإعلام الغربية ضد روسيا تشبه تماماً ما قامت به ضد سورية بدءاً من مزاعم قصف الأهداف المدنية وصولاً إلى الادعاء باستخدام أسلحة محرمة.

وأشار دافيد في مقال نشره في صفحته على موقع فيسبوك إلى أن هذه الوسائل الإعلامية الغربية تجاهلت تماماً ما كانت تقوله الحكومة والإعلام في سورية عن حقيقة الأحداث ونفس الأمر يتم اليوم ضد روسيا حيث يتم اعتبار كل ما تقوله القيادات الروسية أو وسائل الإعلام الروسية دعاية ويتم الترويج فقط للمزاعم التي تهدف إلى خدمة الأهداف والمصالح الغربية.

ولفت دافيد إلى أن هذا التضليل الإعلامي في روسيا وقبله في سورية هدفه تبرير فرض العقوبات القسرية والعمل على تخريب الاقتصادين الروسي والسوري.

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