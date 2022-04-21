الخارجية العراقية: عمليات النظام التركي العسكرية في أراضينا عدائية واستفزازية

بغداد-سانا

أكدت وزارة الخارجية العراقية أن عمليات النظام التركي العسكرية في العراق عدائية واستفزازية نافية وجود أي تنسيق معه في هذا المجال.

وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد الصحاف في تصريح لقناة العراقية الإخبارية “إن الخارجية العراقية اعتبرت العمليات العسكرية في الأراضي العراقية انتهاكاً سافراً لسيادة العراق وتهديداً لوحدة أراضيه لما تخلفه العمليات من رعب وأذى للآمنين من المواطنين العراقيين”.

وأضاف الصحاف “إن الجانب التركي يتذرع بأن ما يقوم به من أعمال وانتهاك لسيادة العراق يأتي في سياق الدفاع عن أمنه القومي وبهذا الصدد نؤكد أن ما يعلن عنه التركي مراراً أن هنالك تنسيقاً واتفاقاً مع الحكومة العراقية بهذا الشأن لا صحة له وهو ادعاء محض”.

وأشار إلى أن الخارجية استدعت سفير هذا النظام وسلمته مذكرة احتجاج شديدة اللهجة مبيناً أن المذكرة وصفت العمليات العسكرية بأنها أحادية وعدائية واستفزازية مجدداً المطالبة بالانسحاب الكامل للقوات التركية من الأراضي العراقية.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency