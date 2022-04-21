العقود الآجلة الأمريكية للغاز الطبيعي تواصل الانخفاض

واشنطن-سانا

واصلت العقود الآجلة الأمريكية للغاز الطبيعي تراجعها اليوم لتهبط أكثر من ثلاثة بالمئة بينما أشارت توقعات إلى تحول إلى أحوال جوية أكثر دفئاً قد تقلص الطلب على الوقود للتدفئة.

وذكرت رويترز أن عقود الغاز أنهت لأقرب استحقاق جلسة التداول منخفضة 23.9 سنتاً أو 3.3 بالمئة لتسجل عند التسوية 6.937 دولارات للمليون وحدة حرارية بريطانية بعد أن هبطت أكثر من 5 بالمئة إلى 6.791 دولارات في وقت سابق من الجلسة.

وفي جلسة سابقة هوت الأسعار ثمانية بالمئة في أعقاب ارتفاعات في الأيام السابقة أوصلتها إلى أعلى مستوياتها في 13 عاماً مدفوعة جزئياً بموجة باردة غير معتادة في مثل هذا الوقت من العام.

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