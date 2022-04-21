أسعار النفط تغلق على تباين

واشنطن-سانا

أغلقت أسعار النفط متباينة اليوم مع تجاذب السوق بين مخاوف حيال النقص في إمدادات الغاز من روسيا.

وذكرت رويترز أن عقود خام القياسي العالمي مزيج برنت أنهت جلسة التداول مرتفعة 45 سنتاً أو 0.4 بالمئة لتسجل عند التسوية 106.80 دولارات للبرميل.

وأغلقت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط مرتفعة 19 سنتاً أو 0.2 بالمئة لتبلغ عند التسوية102.75 دولار للبرميل.

لكن الخامين القياسيين كليهما هبط نحو خمسة بالمئة بالأمس بعد أن خفض صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو العالمي بحوالي نقطة مئوية كاملة.

وألحقت إغلاقات مستمرة مرتبطة بفيروس كورونا في الصين أيضاً ضرراً بالطلب في أكبر مستورد للخام في العالم ما أثر على الأسعار.

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